Vier nieuwe onthaalouders starten bij Ferm Kinderopvang Hageland. “We zijn fier dat meer onthaalouders starten dan dat er stoppen. En toch is het niet genoeg” Vanessa Dekeyzer

13 februari 2020

19u30 0 Glabbeek Griet Vandebroeck in Kortenaken, Sylvia Drillieux in Zoutleeuw, Fabienne Thuriot in Oplinter en Karin Vandeput in Glabbeek zijn voortaan onthaalouders bij Ferm Kinderopvang. “Zij zijn zeker belangrijke aanwinsten want de vraag naar deze kleinschalige vorm van kinderopvang is groot in de regio”, zegt Rita Roosen, regioverantwoordelijke werving.

Samen voorzien Griet, Sylvia, Fabienne en Karin in 32 bijkomende opvangplaatsen. Maar er mogen nog meer onthaalouders bijkomen. “Ook in Tienen en Diest zoeken we onthaalouders. De nood blijft daar zeer hoog ondanks de nieuwe groepsopvang met vijftien plaatsen in Tienen. Momenteel staan er nog meer dan 170 kinderen op de wachtlijst”, aldus Rita Roosen.

Ferm Kinderopvang organiseert maandelijks minstens één infomoment voor kandidaten met interesse in de boeiende job van onthaalouder. Ze krijgen er een juister beeld van de voorwaarden en inhoud van de job. “Wie dol is op kinderen en graag wil bijdragen aan hun ontwikkeling, komt in deze job als onthaalouder volledig aan zijn trekken”, aldus Rita.

En daar is Griet, die ’t Margrietje in haar woning in de Diestsestraat in Kortenaken opstartte, het volledig mee eens. “Het was mijn lieftallige man die met het idee kwam om onthaalouder te worden, iets waarvan ik al een hele tijd droomde. Ik werkte de voorbije zeven jaar met veel plezier als zorgkundige in het rusthuis, maar de uren waren moeilijk te combineren met mijn gezin. Ik ben zelf mama van twee kindjes, Skay (3,5 jaar) en Nya (10 maanden). Ons huis was dus al helemaal ‘kidsproof’. Momenteel vang ik vier kindjes op plus mijn eigen dochter van tien maanden. Elke dag is één groot feest met zo’n leuke schatjes in huis. Gewoon plezier maken samen met de kindjes, je hele leven lang zonder al te veel papier werk. Wie wil dit nu niet? Je bent altijd thuis en je hoeft geen opvang in de vakanties voor je eigen schoolgaande kinderen voorzien.”

Sylvia Drillieux start op 2 maart als onthaalouder in de Bonte villa in Zoutleeuw. “Ik was actief in het fruitbedrijf van mijn vader in Zoutleeuw, maar ik wilde een nieuwe uitdaging aangaan. De droom die ik twintig jaar geleden heb opgeborgen om in de voetsporen van mijn vader te treden, wil ik nu waarmaken. De woning die we gekocht hebben, is volledig klaar om kindjes in op te vangen. Het diploma kinderverzorgster had ik al maar toch ben ik nog een vorming van veertig uur gaan volgen om als onthaalouder te kunnen starten. Hierin krijg je ook een duidelijk beeld van de verwachtingen, plichten, rechten die je hebt als toekomstige onthaalouder aan de hand van zelfreflectie. Er kunnen bij mij maximum acht kindjes opgevangen worden, maar ik start met enkele zodat ik rustig kan opbouwen. In een mum van tijd had ik een volledige bezetting.”

Ook Karin had een jeugddroom om onthaalouder te worden. “Alleen vonden mijn ouders dat het verstandiger was om eerst te gaan studeren, wat ik ook gedaan heb. Nadien werkte ik vier jaar voor een bedrijf in Zaventem gespecialiseerd in tandheelkunde en daarna negen jaar voor een vastgoedkantoor. Toen plots de opvang van ons derde kindje door omstandigheden wegviel, startten wij met onze nieuwe zoektocht. Deze bleek veel moeilijker dan voorzien. Dit in combinatie met het feit dat ik verandering nodig had op professioneel vlak, heeft me de sprong doen wagen en ben ik zelf aan mijn opleiding gestart om onthaalouder te worden. Vandaag vang ik naast twee van mijn eigen kinderen, jonger dan zes jaar, nog eens zes extra kindjes op. Ook bij mij waren de plaatsjes meteen volzet. Ik beklaag me geen moment mijn beslissing. Je bent altijd thuis, je eigen baas en ik hou er gewoon ontzettend van om met kinderen bezig te zijn, om iets te kunnen betekenen voor hen, met hen te spelen, hen iets aan te leren en hen vooruitgang te zien boeken. Als kers op de taart krijg je er een mooie vergoeding voor in de plaats.”

Wie graag meer info wil over een job als onthaalouder kan terecht bij Rita Roosen op het nummer 0473/85.68.11.