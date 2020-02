Vete tussen Glabbeek en voetwegenactivist Marc Van Damme loopt verder op Vanessa Dekeyzer

17u42 0 Glabbeek Op de gemeenteraad van Glabbeek staat de afschaffing van een groot pakket trage wegen. Hiermee reageert Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) op het recente aangetekend schrijven van voetwegenactivist Marc Van Damme.

Het is de tweede keer dat Glabbeek zo’n schrijven ontvangt. “Van Damme blijft beweren dat de gemeente Glabbeek de afspraken in de dading niet zou nakomen en dreigt met gerechtelijke procedures om dwangsommen te kunnen bekomen van de gemeente Glabbeek. De dading stelt duidelijk dat we vijf dossiers van trage wegen per jaar moeten behandelen. En daar hebben we ons tot nu aan gehouden.”

Maar daar is Van Damme het niet mee eens. “De vraag of het al dan niet opportuun is trage wegen te behouden en dus open te stellen en te onderhouden, is nog nooit de verantwoordelijkheid geweest van individuele burgers. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Ten gevolge van het nieuwe decreet inzake gemeentewegen is het zelfs uitsluitend de bevoegdheid van de gemeente en niet langer van de deputatie. Met Glabbeek heb ik in 2017 een contract gesloten om de feitelijke en de wettelijke toestand van tientallen verwaarloosde buurtwegen in overeenstemming te brengen a rato van minstens vijf wegen per jaar. De gemeente heeft dit contract tot hiertoe niet gerespecteerd. Glabbeek staat niet boven de wet. Zij dient haar verbintenissen na te leven.”

“We zijn echt niet bang van meneer Van Damme”, reageert burgemeester Reekmans. “Om definitief komaf te maken met deze man zijn chantage zal de gemeenteraad van 12 maart een groot pakket van vijftien trage wegen ineens behandelen, waarbij de meeste dossiers afschaffingen van trage wegen zullen zijn. Enkel de trage wegen die we samen met het Agentschap Natuur en Bos de voorbije periode heropend hebben in de Velpevallei in Zuurbemde worden nog door de gemeenteraad goedgekeurd.”

“Van Damme bereikt met zijn chantage dus enkel dat we als gemeentebestuur alleen nog onze energie steken in het afschaffen van trage wegen. Je kan je dus meer en meer de vraag stellen of hij eerder een vloek dan een zegen is geworden voor de trage wegen”, besluit Reekmans.