Verlaten militaire loods vol asbest omgetoverd tot parel van evenementenhal : Hangaar 44 Kristien Bollen

07 september 2019

22u43 0 Glabbeek De verlaten militaire site in Glabbeek was jarenlang een doorn in het oog. De gemeente kocht de site en bracht er al het OCMW in onder en binnenkort de bibliotheek. Vandaag werd de parel van de site, de evenementenhal Hangaar 44, geopend door het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de leden van het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek. Een mulitifunctionele zaal met 1800 zitplaatsen of voor fuiven waar 2200 man terecht kan.

Van verloederde site naar heus complex

In de jaren ‘90 kwam het verlaten militaire domein aan de Steenbergstraat in handen van de gemeente. Jarenlang stond dit te verloederen, in 2016 werd alles opgenomen in een masterplan. “Onder Dorpspartijbeleid werd er na bijna 30 jaar het plan opgemaakt voor het oud militair domein dat vol asbest zat. In dit masterplan worden er 5 loodsen afgebroken en krijgen 5 oude legerloodsen een grondige renovatie. Na het asbestvrij maken van het domein krijgen de loodsen een nieuwe bestemming: één loods is de nieuwe evenementenhal Hangaar 44, de dienst openbare werken krijgt een nieuwe loods, er komt één loods voor opslag voor de verenigingen, in één loods komt het verkeerspark van de politie en één loods wordt verhuurd aan de stad Leuven. In het oude stafgebouw waar nu het OCMW in gehuisvest is komt er binnenkort een nieuwe bibliotheek. En eerder kwam er al een nieuw afvalcontainerpark op het domein en een skatepark. Een deel van het domein werd verkocht aan Salvator ziekenhuizen, zij gaan dit jaar nog van start met de bouw van een nieuwe herstelcampus” zegt schepen van AGB Hans Hendrickx (Dorpspartij).

Project betaalt zichzelf terug

Burgemeester Peter Reekmans: “Dankzij de verkoop van een deel van het domein wat maar liefst 1.350.000 euro opbracht konden we net het masterplan op korte termijn met het AGB Glabbeek realiseren. Want de renovatie en het asbestvrij maken van de gemeentelijke site heeft een stevig kostenplaatje van maar liefst 2.500.000 euro. De gemeente financierde 1.150.000 euro voor dit project, maar door de huurinkomsten van de nieuwe evenementenhal zorgen we dat de investering in deze site zichzelf op 20 jaar terug betaald. Door een slimme aanpak zoals een deel van het domein te verkopen en de andere investering te doen met ons autonoom gemeentebedrijf konden we dit project op amper drie jaar realiseren. Glabbeek zal bovendien één van de eerste gemeenten in Vlaanderen zijn die zijn volledig patrimonium asbestvrij heeft tegen 2020, terwijl Vlaanderen dit pas eist tegen 2040” zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij.

Bruisende gemeente

“Door een oude legerloods een nuttige nieuwe bestemming te geven als evenementenhal zorgen we ervoor dat Glabbeek ook in de toekomst een bruisende gemeente blijft met een veilige zaal voor feesten, fuiven, sportmanifestaties, congressen, … van 500 tot 2.000 aanwezigen. Op 27 september 2019 legden we de eerste steen en amper een jaar later op 7 september kunnen we nu de evenementenhal in gebruik nemen. Intussen is Hangaar 44 al van nu tot het einde van het jaar quasi elk weekend verhuurd. Inwoners en verenigingen van Glabbeek betalen een speciaal huurtarief. Meer info over evenementenhal Hangaar 44 kan iedereen bekomen via agb@glabbeek.be” vertelt AGB-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a)