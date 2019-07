Verdeling van middelen uit het gemeentefonds is oneerlijk voor alle gemeenten in het Hageland Kristien Bollen

08 juli 2019

In de plattelandsmotie die de gemeenten Linter en Glabbeek lanceerden, vragen de gemeentes aan de volgende Vlaamse Regering met aandrang een eerlijkere verdeling van de middelen uit het gemeentefonds. Deze plattelandsmotie wordt intussen al gesteund door 26 van de 50 Vlaamse plattelandsgemeenten.

Parameters achterhaald

Het gemeentefonds is een mechanisme waarmee de hogere overheid jaarlijks ruim 2 miljard euro belastinggeld verdeeld naar de steden en gemeenten voor hun werking. “De verdeling gebeurd anno 2019 nog steeds op basis van verschillende parameters die bepaald werden in een decreet uit 1990. De eerste categorie zijn de grootsteden Antwerpen en Gent die samen 40% uit het gemeentefonds krijgen (hun bevolking = 12% van de Vlamingen). De tweede categorie zijn de centrumsteden met 50.000 tot 150.000 inwoners die 15% uit het gemeentefonds krijgen. En de resterende 45% wordt verdeeld over alle andere gemeenten (de derde categorie). Naast het gemeentefonds krijgen de 13 grotere Vlaamse steden ook nog eens extra middelen uit een apart stedenfonds” zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Glabbeek Onrechtvaardig

“Als we een vergelijking maken van verschillende gemeenten uit het Hageland met de centrumstad Leuven en de twee grootsteden Antwerpen en Gent stellen we vast dat de verdeling van de middelen uit het gemeentefonds vandaag absoluut oneerlijk is voor de gemeenten in het Hageland, die opmerkelijk veel zuiniger besturen en bovendien een veel lagere schuld per inwoner hebben. Gent krijgt de allerhoogste dotatie uit het gemeentefonds en heeft de hoogste schuld per inwoner in Vlaanderen. Leuven behoort tot de tweede categorie en krijgt meer dan het dubbele dan de gemeenten in het Hageland en kleinere steden zoals Tienen, Diest en Aarschot. Opmerkelijk daarbij is ook dat de schuld per inwoner in Leuven het dubbele is van heel wat gemeenten in het Hageland. Glabbeek en Begijnendijk krijgen in onze regio de laagste dotatie uit het gemeentefonds en slagen er tegelijk toch in de laagste schuld per inwoner te hebben. Het is daarom hoogtijd om een evaluatie te doen van de parameters in het decreet uit 1990, die intussen na bijna 30 jaar absoluut niet meer actueel zijn. Trouwens een uitgestrekte plattelandsgemeente met minder inwoners heeft in verhouding net meer kilometers wegen te onderhouden. En uiteraard hebben steden door hun centrumfunctie recht op meer middelen, maar vandaag zijn de verschillen van de dotaties uit het gemeentefonds tussen kleine en grote gemeenten en steden absoluut niet meer rechtvaardig” besluit burgemeester Reekmans.

Hieronder de verdeling aan enkele gemeentes :

Gent: 1.323,79 euro (per inwoner uit gemeentefonds) en 3.068 euro (schuld per inwoner)

Antwerpen: 1.293,01 euro (per inwoner uit gemeentefonds) en 1.869 euro (schuld per inwoner)

Leuven: 488,80 euro (per inwoner uit gemeentefonds) en 1.665 euro (schuld per inwoner)

Glabbeek: 183,55 euro (per inwoner uit gemeentefonds) en 770 euro (schuld per inwoner)

Linter: 203,08 euro (per inwoner uit gemeentefonds) en 787 euro (schuld per inwoner)

Begijnendijk: 162,55 euro (per inwoner uit gemeentefonds) en 776 euro (schuld per inwoner)

Kortenaken: 225,94 euro (per inwoner uit gemeentefonds) en 899 euro (schuld per inwoner)

Zoutleeuw: 226,32 euro (per inwoner uit gemeentefonds) en 919 euro (schuld per inwoner)