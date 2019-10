Vegap wijkt uit naar Glabbeek voor gloednieuwe autoshow ‘De auto van morgen’ Vanessa Dekeyzer

18 oktober 2019

11u43 8 Glabbeek Elke jaar organiseren de autohandelaars van Tienen en omstreken een jaarlijkse Vegap Autoshow, een mini-autosalon in openlucht op de Grote Markt van Tienen. De vereniging maakt nu bekend dat er in maart van volgend jaar een volledig nieuwe autoshow ‘De Auto van morgen’ zal plaatsvinden in de evenementenhal van Glabbeek, Hangaar 44.

Vier dagen lang, namelijk van donderdag 25 maart tot en met zondag 28 maart, zullen heel wat autohandelaars hun allernieuwste elektrische, hybride, waterstof, CNG en PHEV voertuigen aan het publiek voorstellen. Donderdag zal er ook een nocturne plaatsvinden voor bedrijven en gemeentebesturen. Verschillende sprekers gaan dan in debat over mobipunten, autodelen, autofiscaliteit en de auto van morgen. Stijn Blanckaert van Autogids en burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek nemen alvast deel aan dit debat. Op vrijdag volgt een professionele dag door met testritten voor bedrijven en op zaterdag 27 en zondag 28 maart is de autoshow open voor particulieren.

Veel informatie

“Heel wat automerken zullen exposeren, maar ook heel wat andere exposanten zoals Multiobus, Battmobiel, Autodelen.net en Vias Institute zullen deelnemen aan dit evenement”, kondigt Hugo Buttiens voorzitter Vegap aan. “Dit nieuw concept gaat dus veel verder dan een autoshow met de nieuwste modellen van de auto’s van morgen net omdat de bezoekers ook heel wat informatie krijgen over onder meer autofiscaliteit, de kost voor het overschakelen op deze nieuwe voertuigen, de impact op het milieu en de nodige aanpassingen.”

“Als locatie werd niet toevallig voor Glabbeek gekozen”, gaat Buttiens verder. “Uiteraard is Hangaar 44 een nieuwe unieke locatie in de regio Tienen, maar Glabbeek is ook de eerste landelijke Vlaamse gemeente die mobipunten heeft en actief inzet op groene mobiliteit.”