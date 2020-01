Veel sfeer op eerste editie RetroDansant Vanessa Dekeyzer

26 januari 2020

18u02 0 Glabbeek De eerste editie van RetroDansant in Hangaar 44 in Glabbeek was een instant succes. “We hadden gehoopt op 200 bezoekers, maar we telden het dubbele”, klinkt het tevreden bij de organisatoren van Fancy Flamingo’s.

“Vroeger gingen we vaak uit op zondagnamiddag, dat noemde men toen een T-Dansant, leuk met de beentjes zwieren op mooie dansmuziek. Met onze Fancy Flamingo’s wilden we die vibe terugbrengen naar het Hageland met onze eerste RetroDansant”, zegt Sonia Mertens alias ‘Frieda Flamingo’.

Headliners waren de Back Seat Boppers, 2-3-Go en de Sweet Cherry Dolls. Al snel kwam heel de Hangaar 44 in beweging. “Het was heel leuk”, zeggen Jean-Paul en Sarina, die van Aarstelaar afgezakt kwamen. “We schuimen heel wat rockabilly evenementen in Vlaanderen af, vooral in de zomer. Sfeer ontbreekt nooit!”

Het duurde dan ook niet lang voor de dansvloer vol stond. Wie even wilde uitblazen, kon een bezoekje brengen aan het retro-en streekproductenmarktje, fancy oldtimers bewonderen, je haar of baard laten scheren bij de barbier of van een retro make-over bij de styliste van dienst genieten. Aan het rad van fortuin kon je een leuk prijsje winnen en ook de kinderen leefden zich uit op de kinderanimatie.

“Er komt zeker een vervolg op dit evenement”, zegt Tom Devos, alias Chief Flamingo. “Dit was een eerste try-out, volgend jaar willen we er goed doel aan koppelen.”