Varkenskopverkoop brengt 690 euro op voor goede doel Vanessa Dekeyzer

12 januari 2020

12u54 0 Glabbeek Naar goede traditie vond zondag in Wever de varkenskopverkoop plaats op het hoogfeest van Sint-Antonius van de parochie. Het fenomeen lokte ook dit jaar heel wat volk naar het pleintje voor de kerk.

In totaal werden vier halve koppen en één hele varkenskop per opbod verkocht. Mandatarissen van de Dorpspartij kochten maar liefst drie van de vier halve varkenskoppen als steun voor het goede doel. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) bood als eerste 150 euro, eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) kocht de tweede voor 100 euro en gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael (Dorpspartij) kocht de derde halve kop voor 80 euro. De vierde halve kop ging naar Johan Ceulemans van het kermiscomité van Wever voor 80 euro.

De hele kop wordt naar jaarlijkse traditie steeds gekocht door een lokaal café of kermiscomité uit Glabbeek. Het waren Lien Vleminckx en Bram Hafkamp van café Vidange in Wever die aan het langste einde trokken. Zij boden 280 euro. “De kop is tot zondagavond te bewonderen in ons café. Volgende week delen we symbolisch ook gepreste kop uit, maar dat is niet van dit varken”, zeggen Lien en Bram lachend.

In totaal bracht de varkenskopverkoop, die muzikaal mooi omkaderd was, maar liefst 690 euro op voor het goede doel van het Davidsfonds Glabbeek, Zorgcirkels Jongdementie’, een organisatie gespecialiseerd in de zorg voor personen met een verminderd geheugen en oriëntatie. Zij begeleiden jonge mensen met dementie en hun families doorheen heel het ziekteproces en bieden een traject aan van thuisbegeleiding tot residentieel wonen.

Met een lekker varken aan ‘t spit werd een geslaagde Wever kermis afgesloten.