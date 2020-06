Van slechtste leerling naar primus op vlak van waterzuivering Kristien Bollen

07 juni 2020

18u19 0 Glabbeek Glabbeek was tot eind 2012 nog de slechtste leerling in de ruime regio op vlak van waterzuivering. Vanaf 2013 werd er onder het nieuwe beleid door een meerjarenplan 2013-2030 opgemaakt dat gespreid werd over drie legislaturen. Hiermee werd een forse inhaalbeweging opgestart, waardoor Glabbeek tegen 2025 de beste leerling van de regio zal zijn. Europa verplicht alle lidstaten om uiterlijk tegen 2027 om afvalwater te zuiveren. We verbruiken dagelijks zo’n 120 liter huishoudelijk afvalwater per persoon. Dat afvalwater wordt via riolen naar één van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) van Aquafin getransporteerd, waar het proper gemaakt wordt alvorens het naar een beek stroomt.

Nog vier van de negen collectoren te gaan

“Alle investeringen voor de afvalwaterzuivering in Glabbeek werden gespreid over de vorige legislatuur 2013-2018 en deze legislatuur 2019-2025. Via 9 collectoren wordt het afvalwater van alle deelgemeenten naar 2 rioolwaterzuiveringsinstallaties gebracht. Eén werd gebouwd in Kapellen in de Dorpsstraat op de grens met Kersbeek-Miskom en is sinds 2015 operationeel en het tweede gaan we tegen 2022 bouwen op de hoek van de steenweg N29 met de Pepinusfortstraat in Bunsbeek. We realiseerden al 5 collectoren en momenteel zijn we bezig met de aanleg van de laatste 4 collectoren. Tegelijk investeren we ook in de vernieuwing van (gescheiden) rioleringen in heel wat straten. Via een gescheiden riolering wordt het hemelwater gescheiden gehouden van het afvalwater. Een aparte riolering voert het afvalwater via collectoren af naar de zuiveringsinstallatie en een aparte afvoer voert het hemelwater af naar een beek. zegt schepen van openbare werken en milieu Kris Vanwinkelen.

Inhaalbeweging

“In 2013 gingen we als nieuw beleid van start met een forse en noodzakelijke inhaalbeweging en werden er al gescheiden rioleringsstelsels aangelegd in 7 straten van onze gemeente: in de Kapellenstraat, Meenselbeekstraat, Broekstraat, Moutsbornstraat, en een gedeelte van Bunsbeekdorp, Pepinusfortstraat en de Dorpsstraat. En deze legislatuur wordt er verder gewerkt in de Baekveldstraat, Doemstraat, een gedeelte van de Butschovestraat en de Torenstraat, Kerkstraat, Lentedreef, Bergeveldstraat, het tweede gedeelte van de Dorpsstraat, Walmersumstraat, het tweede gedeelte van de Pepinusfortstraat, Boeslinter, Hoeledensesteenweg, Craenenbroekstraat, Langstraat, Doelaagstraat, Attenrodestraat, Hoefstraat en Zuurbemde om hier een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Doordat er tot 2013 door het vorige gemeentebestuur hier amper werk werd van gemaakt, moesten we in 2013 wel een forse inhaalbeweging opstarten om tegen uiterlijk 2027 klaar te geraken” zegt burgemeester Peter Reekmans.

Kostenplaatje

“Dankzij ons financieel berekend wegenmeerjarenplan is Glabbeek vandaag zelfs vandaag één van de actiefste gemeenten op vlak van afvalwaterzuivering. Op amper 10 jaar zorgen we dus niet alleen voor heel wat investeringen in nieuwe rioleringen, wegen, voet- en fietspaden maar investeren we net ook in een gezondere duurzame gemeente met afvalwater dat niet meer ongezuiverd in de beken en grachten terecht komt. Hierdoor zal de geuroverlast van heel wat grachten en beken tegen 2023 volledig verdwenen zijn in Glabbeek. De totale kostprijs van deze investering is 14 miljoen euro, die we met maar liefst 10 miljoen euro Vlaamse subsidies realiseren” verduidelijkt de burgemeester.

Meer over Attenrodestraat

Baekveldstraat

Bergeveldstraat

Boeslinter

Broekstraat

Bunsbeek

Bunsbeekdorp

Butschovestraat