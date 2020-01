Unizo: “Winkel alstublieft zoveel mogelijk bij je lokale handelaar!” Vanessa Dekeyzer

29 januari 2020

16u39 3 Glabbeek Unizo Hageland roept zoveel mogelijk handelaars en gemeentebesturen op om deel te nemen aan de eerste ‘Winkelhierdag’ op 21 maart. Dit initiatief verwijst uiteraard naar winkelhieren, het woord van het jaar 2019. “Want wie ‘winkelhiert’, kiest er bewust voor om geld uit te geven in een zaak van bij ons”, zegt Geert Grootjans, voorzitter Unizo Hageland.

In zijn speech op de nieuwjaarsreceptie in zaal Solveld in Wever, waarop ruim een honderdtal gasten aanwezig was, had Geert het over de succesvolle Unizo-acties van het afgelopen jaar, zoals het Oldtimer Treffen, het galabal voor het vijftigjarig bestaan en het paaseitjesrapen. “Dit kon allemaal niet verwezenlijkt worden zonder de vele helpende handen van onze leden. Zonder plaatselijke ondernemers zijn er geen paaseitjes of chocolade paashazen meer en kunnen plaatselijke verenigingen geen steun meer gaan vragen bij de handelaars. We moeten de mensen laten beseffen dat plaatselijk winkelen ook een sociaal karakter heeft!”

Duw in de rug

“Dus komaan, winkel zoveel mogelijk plaatselijk”, ging voorzitter Grootjans verder. “En aan de gemeentebesturen deze oproep: geef onze lokale ondernemers een ferme duw in de rug door het ondersteunen van de winkelhiercampagne, een oproep naar de bewoners om te winkelen of zaken te doen met plaatselijke ondernemers. Alleen zo kunnen de ondernemers bedrijvigheid in de kernen garanderen, werkgelegenheid creëren en lokale verenigingen sponsoren.”

Meer info vind je op www.unizo.be/winkelhier.