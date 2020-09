Uitbreiding fruitveiling is na 14 jaar eindelijk een feit, net als nieuwe KMO-zone Dirk Desmet

29 september 2020

17u37 0 Glabbeek De KMO-zone en de fruitveiling in Glabbeek kunnen na 14 jaar eindelijk worden uitgebreid. Jaren lang zat het dossier muurvast, en volgens de huidige meerderheid duurde het zo lang omdat het vorig gemeentebestuur het dossier fout aanpakte.

De gemeente kocht nu alle nodige gronden in de Craenenbroekstraat aan en de akte werd intussen ondertekend bij de notaris. “Het dossier werd door het vorig gemeentebestuur opgestart in 2006, maar omdat er geen rekening werd gehouden met de uitbreiding van de fruitveiling moesten we een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opmaken. Ook de samenwerking die het vorig gemeentebestuur met Interleuven aanging, voor de realisatie van de nieuwe KMO-zone, ging jarenlang niet vooruit omdat men niet tot een akkoord kon komen met de eigenaars van de gronden. We hebben in 2018 de samenwerking met Interleuven stopgezet en beslist om de gronden zelf aan te kopen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Zwaar verkeer wordt in de toekomst omgeleid

Het rooilijnplan voor de aanpassing van de Craenenbroekstraat moet nu nog worden goedgekeurd en de gronden zullen verkaveld worden naar 8 percelen van telkens ongeveer 20 are, waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen, en één perceel voor de uitbreiding van de fruitveiling. “We willen uiterlijk begin volgend jaar de acht nieuwe KMO-gronden op de markt brengen. Ook de heraanleg van de Craenenbroekstraat is voorzien in 2021.”

De KMO-zone in de Craenenbroekstraat wordt in de toekomst volledig ontsloten langs de N29 voor alle zwaar vervoer. “Net voor het kruispunt komen er op de steenweg middeneilanden met een oversteekzone, zodat voetgangers en fietsers veel veiliger in twee tijden kunnen oversteken. Het kruispunt van de N29-Craenenbroekstraat wordt heraangelegd want vandaag beperkt de haakse aantakking de verkeersveiligheid. De straat wordt 12 meter breed in het gedeelte van de KMO-zone en krijgt een breed fietspad aan de linkerzijde van de weg, komende van de steenweg N29 tot aan de fruitveiling, waar een verkeerspoort de straat zal opdelen in een gedeelte KMO-zone en een gedeelte woonstraat”, legt gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij) uit.

Nieuwe straat voor omwonenden

Bovendien wordt ook de weg, in het gedeelte van de woonstraat, vernieuwd. “Hier komen nieuwe boordstenen, een nieuwe rijbaan in asfalt en aan één zijde een duidelijke fietssuggestiestrook in een andere kleur die aansluit op het nieuw fietspad in het KMO-gedeelte. Hierdoor ontstaat er een veel veiligere doorsteek voor fietsers tussen de steenweg en de Dries, in het centrum van Glabbeek”.

Tenslotte zal zwaar vervoer via de woonstraat in de toekomst verboden zijn en aan de verkeerspoort komen ANPR-camera’s te hangen die erop zullen toezien dat dit ook wordt nageleefd. Landbouwvoertuigen daarentegen mogen wel langs beide richtingen naar de fruitveiling blijven rijden.