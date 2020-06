Twee sociale woonwijken tegen 2025, bouw van De Melkroos begint al in 2021 DDH

23 juni 2020

14u20 0 Glabbeek Glabbeek bouwt tegen 2025 twee sociale woonwijken. Een eerste komt er al in 2021 en hiervoor werd dinsdag een startvergadering georganiseerd. De wijk krijgt de naam ‘De Melkroos’ en komt in Glabbeek zelf. De gemeente realiseert het project, met 22 sociale huurwoningen, samen met de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL (Sociaal Wonen Arrondissement Leuven), en zal tegelijk ook de omgeving rond het gemeentehuis vernieuwen en een publieke parking aanleggen.

“Elke gemeente kreeg van de Vlaamse overheid een bindend sociaal objectief, het zogenaamd BSO, opgelegd. Voor Glabbeek betekent dit concreet dat wij als gemeente 51 sociale huurwoningen moeten realiseren tegen uiterlijk 2025. Het oorspronkelijk sociaal woonproject de Melkroos werd in 2007 door de vorige bestuursmeerderheid opgestart en bestond toen uit maar liefst 70 sociale woningen achter het gemeentehuis, volgens ons veel te veel woningen op een hiervoor veel te klein perceel midden in het centrum. Het kostenplaatje van dit oorspronkelijk project zou voor de gemeente, inclusief de aankoop van de gronden en de aanleg van nieuwe wegen, oplopen tot meer dan een miljoen euro. Wij konden alle lopende procedures stopzetten en het anders aanpakken en voorzien nu 22 woningen op een perceel van 55 are”, vertelt schepen van wonen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).

Publieke parking

De gemeente kocht de gronden eind 2019 al aan en ging toen al aan de slag met de opmaak van de bouwplannen. “We zijn als Dorpspartij best trots dat we een oplossing hebben kunnen bereiken met de eigenaars van de gronden en via de VMSW heel wat Vlaamse subsidies, op amper drie jaar tijd, naar Glabbeek hebben kunnen halen. Volgend jaar kunnen we, na drie jaar intense voorbereidingen, dan eindelijk van start gaan met de bouw van de sociale wijk. Tegelijk zullen we de buitenomgeving rondom het gemeentehuis volledig vernieuwen”, gaat burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) verder

De omgeving rond het gemeentehuis, jeugdhuis De Bunker en gemeenschapscentrum De Roos wordt dan autovrij en er komt bovendien een nieuwe publieke parking, goed voor 83 wagens. Het jeugdhuis krijgt ook een terras en een veilige speelruimte voor hun jeugdwerking. “Tussen het gemeentehuis en de sporthal gaan we een speelveld in kunstgras aanleggen. In 2021 start, samen met de bouw van de woonwijk, ook de verbouwing van het gemeentehuis en de aanleg van de buitenomgeving is voorzien voor 2022”, legt Reekmans verder uit.

De kostprijs voor de wegeniswerken voor de woonwijk en de aanleg van de buitenomgeving met een nieuwe ruime parking achter het gemeentehuis wordt geraamd op 600.000 euro. De gemeente investeert hierin de helft, de bouw van de woningen wordt gefinancierd met Vlaamse subsidies. Glabbeek zal voor 2025 nog een tweede sociale woonwijk realiseren in deelgemeente Bunsbeek, goed voor 30 huurwoningen.