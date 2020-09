Twee nieuwe gevallen van corona in Glabbeek DDH

30 september 2020

17u27 1 Glabbeek Twee inwoners van Glabbeek testten hebben deze week positief getest op het coronavirus. Vorige week was er ook al eentje. Glabbeek heeft zijn eigen tracingsysteem waarmee de gemeente wil vermijden dat er besmettingen gebeuren in grote groepen inwoners.

Begin deze week werd een twintiger opgebeld door het nationale tracingteam om haar te melden dat zij in contact was geweest met iemand die positief testte. Ook bij haar bleek de test positief, maar de vrouw vertoont geen ziekteverschijnselen.

Woensdag was er dan nog een geval toen ook een andere twintiger besmet bleek te zijn en die heeft wel ziektesymptomen.

Vorige week ten slotte werd ook een veertiger opgebeld door het tracing team en ook die vrouw bleek positief, maar werd er evenmin ziek van.

Open communicatie vermijdt paniek

Alle betrokken personen moesten meteen in quarantaine en worden opgevolgd door het lokale tracingteam dat ze in Glabbeek in het leven riepen. “Het is belangrijk om meteen te weten met wie die mensen in contact kwamen. Wanneer ze bijvoorbeeld bij grote groepen geweest zijn - in pakweg sportverband, op café, restaurant of andere activiteiten - wil ik dat onmiddellijk weten zodat we ook anderen kunnen controleren en de epidemie snel lokaal kunnen indijken. Gelukkig kwamen de besmette personen niet met grote groepen in contact, werden ze onmiddellijk in quarantaine geplaatst en werden hun huisgenoten getest. Deze resultaten verwachten we donderdag, maar ook zij gingen intussen al in quarantaine. We communiceren heel openlijk over deze cijfers, mijn inwoners hebben namelijk recht op deze informatie want het is net onwetendheid die zorgt voor angst”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).