Trouwen wanneer je wil is enorm succes: “Sommigen verhuizen zelfs hun domicilie” Vanessa Dekeyzer

17 juli 2019

11u02 20 Glabbeek In Glabbeek kan je sinds begin dit jaar op elk moment van eender welke dag trouwen. En daar was blijkbaar vraag naar. “Meer nog, één van de partners verplaatst zelfs soms het domicilieadres naar dat van zijn of haar ouders om te kunnen huwen in Glabbeek”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Stefanie en Hans stappen zondag 21 juli, op de Nationale Feestdag, in het huwelijksbootje. “Hans verjaart op 21 juli en daarom leek het ons fijn om onze zeven maanden oude dochter Marie ook te laten dopen. Dat was zondag mogelijk in de kerk van Glabbeek.”

Stefanie en Hans wonen nog in Bekkevoort maar verhuizen zeer binnenkort naar Glabbeek. “We wilden dan ook graag in Glabbeek huwen. Hans is hier geboren en de band met Glabbeek is veel sterker dan die met Bekkevoort. Bovendien is het ook een enorme troef dat je in Glabbeek kan trouwen op eender welk moment. De burgemeester heeft alles netjes voor onze geregeld zondag, waarvoor we hem bijzonder dankbaar zijn. Het wordt ongetwijfeld een onvergetelijke dag.”

Niet zo moeilijk

Burgemeester Reekmans begrijpt niet dat andere gemeenten niet meer keuzevrijheid geven. “Koppels hechten vaak enorm belang aan bepaalde data en uren. Daarom is onze nieuwe formule van huwen in Glabbeek zo’n succes. Nochtans kan elke gemeente dit makkelijk organiseren zonder extra kosten te maken, want voor de huwelijksplechtigheid heb je enkel een burgemeester of schepen met goede wil nodig die zich flexibel opstelt met zijn of haar agenda.”

De huwelijksplechtigheden met dag en uur naar keuze gebeuren in Glabbeek volgens beschikbaarheid door de burgemeester zelf of door schepenen Hans Hendrickx, Hilde Holsbeeks, Tom Stuys en Kris Vanwinkelen. “Er was zelfs een boeking voor Kerstmis, maar die werd door het koppel verplaatst naar een andere datum”, aldus Peter Reekmans.

Goedkoop

Het is niet alleen flexibel trouwen in Glabbeek, maar ook goedkoop. “Sommige gemeenten maken een verschil in prijs tussen huwen tijdens de week of in het weekend. In Glabbeek is het één prijs van 25 euro voor elke huwelijksplechtigheid. Elk koppel kan daarbij kiezen uit twee formules: een standaard huwelijksplechtigheid met dag en uur naar keuze voor de prijs van 25 euro. Maar men kan ook kiezen voor een huwelijksplechtigheid met feestelijke omkadering voor de prijs van 100 euro.”

Met de invoering van het digitaal huwelijk moeten koppels en getuigen eigenlijk niets meer ondertekenen. “Hiervoor hebben we nu een oplossing in Glabbeek. We laten het koppel en de getuigen nog steeds tekenen in het trouwboekje, dat ze nadien meekrijgen. Zo blijft een huwelijksplechtigheid in Glabbeek ook in het digitale tijdperk nog steeds plechtig met een ondertekening van documenten gebeuren. Want achter een laptop mensen huwen vind ik nu eenmaal niet echt romantisch”, besluit Reekmans.