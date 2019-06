Trajectcontrole blijft voorlopig uit. “Dit is alweer een bewijs van ingewikkelde wetgeving die zichzelf op twee niveaus tegenspreekt.” VDT

21 juni 2019

08u20 2 Glabbeek Waar blijft die trajectcontrole op de steenweg Tienen-Diest nu eigenlijk? Aanvankelijk was deze gepland om in maart operationeel te zijn, maar het Agentschap Wegen en Verkeer, die de N29 beheert, liet weten dat deze uitgesteld was tot aan de zomer. “Maar ik vernam al dat de zomer niet haalbaar is”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

De palen voor het in werking stellen van de trajectcontrole staan al enkele maanden klaar, maar de camera’s blijven uit. De trajectcontrole is voorzien op drie plaatsen op de N29 om zo de snelheid in de dorpskernen van Glabbeek en Bunsbeek te doen verminderen. De steenweg is immers een zwart punt, dat al enkele dodelijke slachtoffers eiste.

Wanneer we op de website van AWV gaan kijken naar de trajectcontroles, vinden we een kaart met alle projecten van ANPR-camera’s. De drie punten op de steenweg Tienen-Diest kleuren blauw, wat wil zeggen dat AWV op het terrein bezig is met voorbereidingen. “Een trajectcontrole plaatsen, vergt een heel aantal stappen, gaande van de voorstudie, aanbesteding, het leggen van kabels, het plaatsen van palen, grondwerken, controles en testen en de uiteindelijke keuring”, legt Erik Sclep, communicatie-adviseur AWV, uit. “Normaal gezien wordt deze trajectcontrole in Glabbeek deze zomer opgeleverd. AWV communiceert vervolgens niet of ze ook daadwerkelijk operationeel zijn of niet. Dat is immers een bevoegdheid van de federale politie.”

Burgemeester Reekmans vernam intussen dat de trajectcontrole eerder eind dit jaar van kracht zal worden. “Het is duidelijk een probleem tussen de Vlaamse en de federale overheid met betrekking tot vergunningen en licenties. Dit is alweer een bewijs van ingewikkelde wetgeving die zichzelf op twee niveaus tegenspreekt. Wij vinden het uiteraard heel jammer dat dit allemaal zolang moet duren en vragen een snelle oplossing.”