Tot drie jaar cel voor cannabistelers KAR

06 september 2019

13u07 0 Glabbeek De correctionele rechtbank van Leuven heeft negen personen veroordeeld voor het runnen van een professionele cannabisplantage in Glabbeek. Kopstuk Erdogan C. kreeg drie jaar effectief.

Acht mannen en een vrouw stonden terecht voor het telen van cannabis in een loods in Glabbeek van september 2016 tot augustus 2017. Na maandenlange observaties ging de politie op 9 augustus 2017 over tot een huiszoeking. Er bleek nog maar pas te zijn geoogst. De speurders troffen 462 resterende planten aan. Illegaal afgetapte elektriciteit leverde stroom aan de plantage.

De woning werd gehuurd door Sven P. De beklaagden werkten samen met enkele Nederlanders, die instonden voor de oprichting en het onderhoud van de plantage. Ook de huurgelden werden deels vanuit Nederland betaald. Nadat een eerste oogst uit de loods gestolen was, betrokken twee beklaagden de woning om die te kunnen bewaken. Volgens de rechter was Erdogan C. de spin in het web. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding uit vrees voor vluchtgevaar. Adil A. kreeg voor zijn aandeel twee jaar cel. Sven P., Balikci O., Cevdet O. en Salih D. kregen respectievelijk dertig, achttien, vijftien en zes maanden cel. Drie andere beklaagden kregen werkstraffen tussen 200 en 300 uur. De geldboetes liepen op tot 12.000 euro.