Torenstraat krijgt eindelijk fietspaden Vanessa Dekeyzer

21 januari 2020

09u46 0 Glabbeek De Dorpspartijmeerderheid startte het dossier op om in de Torenstraat fietspaden te realiseren. “De aanleg hiervan brengt een structurele oplossing voor de zwakke weggebruiker in deze straat”, klinkt het.

Bovendien krijgt de gemeente voor de aanleg van die fietspaden 90 procent subsidies uit het Vlaams fietsfonds, wat mooi meegenomen is. “De mensen in de straat zijn al jaren vragende partij voor een voet -of fietspad. Nu moeten zij steeds de rijweg op, wat uiteraard gevaarlijk is”, zegt gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael (Dorpspartij). Als inwoner van Attenrode-Wever weet hij waarover hij spreekt. “Ik ben dan ook heel blij dat de drukke Torenstraat tussen Attenrode en Wever heel wat veiliger zal zijn tegen het einde van deze legislatuur in 2024.”

Glabbeek wil tussen 2020 en 2025 in maar liefst acht straten nieuwe fietspaden aanleggen met 90 procent subsidies uit het Vlaams fietsfonds. eEn eerder beslisten we ook al om een veiligere doorsteek voor de zwakke weggebruikers te realiseren bij de heraanleg van de Craenenbroekstraat en in de Stationsstraat tussen het kruispunt met de Dries, de Grotestraat en de bibliotheek in Kapellen”, besluit Jonas.