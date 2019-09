Topeditie van “Feesten met de Burgemeester” in nieuwe evenementenhal Hangaar 44



08 september 2019

“Feesten met de Burgemeester”, de allereerste activiteit in de nieuwe polyvalente evenementenhal Hangaar 44 ging zaterdagavond door in de zaal die pas die dag geopend werd. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) mocht bijna 1.500 bezoekers op zijn jaarlijks feest verwelkomen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen verleden jaar behaalde de Dorpspartij een volstrekte meerderheid van 12 op 17 zetels in de gemeenteraad en burgemeester Peter Reekmans behaalde een persoonlijke monsterscore van 1.492 voorkeurstemmen, wat geen enkele burgemeester in Glabbeek hem ooit voordeed. Het ambitieus Dorpspartijbeleid en de enorme inzet van de burgemeester die er letterlijk 7d/7d en 24u/24u is voor iedereen blijft meer dan ooit geapprecieerd worden door de inwoners. Ook de vorige edities van Feesten met de Burgemeester in zaal Glazuur lokten steeds heel wat volk, maar dit jaar is met bijna 1.500 bezoekers een absolute topeditie en quasi een verdubbeling van de aanwezigen. Er zijn weinig politici die vandaag nog een bal durven organiseren en er zijn amper burgemeesters die nog zoveel volk kunnen bijeenkrijgen op hun burgemeestersbal. De eerste activiteit van de nieuwe evenementenhal Hangaar 44 was alvast een schot in de roos. De bezoekers hadden niets dan lof over deze nieuwe veilige evenementenlocatie in Glabbeek, een zaal die bovendien perfect akoestisch geïsoleerd is en geen enkele geluidshinder geeft. De DJ’s Jan Vervloet, DJ DB69 en Wim Dewindt zorgden voor de muzikale ambiance tijdens Feesten met de Burgemeester editie 2019. Volgend jaar gaat de nieuwe editie van Feesten met de Burgemeester opnieuw door in Hangaar 44 op zaterdag 26 september 2020.