Topdokter Luc Stockx werkt mee aan het acute beroertebeleid in ons land

“20.000 mensen per jaar, dus 52 per dag, krijgen een beroerte. Er is dus ook in ons land dringend behoefte aan zo’n beleid!”

Vanessa Dekeyzer

02 januari 2020

11u32

0