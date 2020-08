Tonnagebeperkingen in Tiense deelgemeenten veroorzaken overlast in en rond Glabbeek. “Het probleem wordt gewoon verlegd”



Kristien Bollen

24 augustus 2020

16u17 6 Glabbeek Het gemeentebestuur van Glabbeek krijgt al geruime tijd enorm veel klachten van inwoners uit deelgemeenten Attenrode-Wever en Bunsbeek over de enorme toename van zwaar vervoer in hun dorpskernen. De grote oorzaken hiervan zijn uiteraard de langdurige werken aan de Tiense Vesten, maar ook de tonnagebeperking die de stad invoerde op meerdere wegen in haar deelgemeenten.

“Vrachtwagens die van de E40 komen en naar Vissenaken moeten rijden, worden door tonnagebeperkingen in Vissenaken gedwongen om een enorme omweg te maken via het centrum van Bunsbeek”, zegt burgemeester Peter Reekmans. “Vrachtwagens die via de afrit Aarschot van de E314 richting Vissenaken moeten, worden evenééns gedwongen om een enorme omweg te maken via de Aarschotsesteenweg in Binkom en de Butschovestraat in deelgemeente Attenrode-Wever.”

Boetes lokaal verkeer

“Zelfs vrachtwagens van de bedrijven in Vissenaken en Kumtich zelf worden beboet als ze deze straten nemen. Tienen wil die dorpskernen leefbaarder maken, maar verlegt het probleem gewoon naar een buurgemeente. Onze wegen worden bijgevolg al geruime tijd stukgereden en onze dorpskeren krijgen enorm veel zwaar vervoer te slikken dat hier eigenlijk niet moet zijn”, gaat Reekmans verder.

Oplossing zoeken voor lokaar vervoer

“Wij vragen dat Tienen een oplossing zoekt, anders zullen wij in alle straten in Bunsbeek en Attenrode-Wever een tonnagebeperking invoeren en geraakt er geen enkele vrachtwagen nog in Vissenaken of Kumtich. Als gemeente hebben wij enorm veel respect voor vrachtwagens die moeten kunnen leveren en zorgen we dat alle lokaal zwaar vervoer via de kortste weg ter plaatse geraakt, maar wij zullen niet langer de lasten van buurgemeenten dragen”, besluit de burgemeester.