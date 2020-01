Toetjesgala kiest voor twee goede doelen Vanessa Dekeyzer

07 januari 2020

13u30 0 Glabbeek Zondag 12 januari vindt de tweede editie van Toetjesgala plaats in Hangaar 44 in Glabbeek. De opbrengst van het dessertfestijn gaat zowel naar Glabbeek Fietst tegen Kanker als naar de Tiense zorgvoorziening Stichting Delacroix.

Toetjesgala werd opgestart door Debbie L’homme en Philippe Opsomer van Team De Roze Klontjes in 2016. Zij maakten allebei van dichtbij mee wat kanker doet met een mens en de familie en wilden hun steentje bijdragen in de wetenschappelijke strijd tegen de ziekte. Toetjesgala is ontstaan uit het enthousiasme om creatiever om te gaan met geldinzameling en eetdagen. “Philippe en ik wilden eens wat anders doen en met twee zoetekauwen was een dessertengala niet veraf”, vertelt Debbie.

Debbie L’homme heeft voor de organisatie dit jaar de nodige steun gevonden bij twee straffe collega’s Greet Daenen en Stefanie Kempeneers. “We zijn enorm dankbaar voor alle steun die we krijgen: vrienden die onze berichten delen op sociale media, alle helpende handen, maar ook burgemeester Peter Reekmans, de gemeente Glabbeek en enkele handelaars. We hopen dan ook dat Toetjesgala een succes wordt en dat we echt een verschil kunnen maken voor families die in aanraking komen met kanker of een beperking”, vertelt Debbie L’homme.

Toetjesgala vindt plaats op zondag 12 januari van 14 tot 20.30 uur in Hangaar 44 in Glabbeek. Bezoekers kunnen zich verwachten aan een uitgebreid en zelfgemaakt dessertenbuffet met onder andere tiramisu, kaastaart, biscuit en red velvet cake en een lekker drankje. Voor de kinderen is er animatie met springkastelen van SiNi Events en grime.