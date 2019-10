Toegangspoort kerk Zuurbemde gerenoveerd Vanessa Dekeyzer

21 oktober 2019

16u17 2 Glabbeek Decennialang heeft de toegangspoort van de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde weer en wind getrotseerd. De invloed van de weerelementen waren de laatste tijd dan ook duidelijk zichtbaar. De hoogste tijd dus voor de kerkfabriek van Zuurbemde om de nodige stappen te zetten om de deur een tweede leven te bezorgen.

De Sint-Catharinakerk is een beschermd monument. Daarom moest de kerkfabriek eerst te rade gaan bij het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. “De kerkfabriek diende een dossier in en kreeg de toelating én een premie van 80 procent”, zegt Gert Janssens, coördinator Pastorale Zone Glabbeek. “Ondertussen kreeg de kerkdeur haar welverdiende renovatie door een firma gespecialiseerd in historische gebouwen en kan ze weer een tijdje tegen de weergrillen van moeder natuur.”

Ondertussen staat het restauratiedossier voor de restauratie van de volledige kerk op de wachtlijst van de Vlaamse overheid. “Maar tot dan is het belangrijk om verdere schade te voorkomen en maximaal in te zetten op onderhoud”, besluit Gert.