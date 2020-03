To Walk Again en Curam Domi openen tweede postrevalidatiecentrum op zorgcampus in Glabbeek Vanessa Dekeyzer

06 maart 2020

11u55 8 Glabbeek Ook het postrevalidatiecentrum ‘ReMobi’ van Curam Domi en vzw To Walk Again krijgt een plekje in het geplande zorgpark aan de Steenbergestraat. Het wordt al het tweede postrevalidatiecentrum van de organisaties, REVAluation werd al in 2017 in gebruik genomen in het ziekenhuis AZ Herentals.

“Met de nieuwste technologieën, waaronder een ZeroG en staprobot en onder deskundige begeleiding zal het centrum een stimulerend aanbod van postrevalidatie op maat bieden, voor onder meer oncologische, neurologische en orthopedische revalidatie”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Ik ben enorm trots dat we dit centrum naar ons kleine dorp kunnen halen. Er is al langer een tekort in ons land aan bewegingsaanbod en paramedische opvolging na een intensieve periode van herstel. De meest recente ontwikkelingen op het vlak van gangrevalidatie, neurologische revalidatie en revalidatie na amputatie worden ingezet in therapie in dit postrevalidatiecentrum.”

Salvator, die het zorgpark met gezondheidscampus zal uitbaten, start in september met de werken. “De gezondheidscampus zal gebouwd worden in twee fases”, zegt directeur Rudy Mathues. “Fase 1 omvat het gezondheidscentrum en 60 verblijfseenheden voor het herstelverblijf en begeleid wonen en fase 2 omvat nog eens 80 verblijfseenheden voor zorgwonen en co-housing.” Het volledige project zal vermoedelijk in 2023 gerealiseerd zijn.

Samenwerking

ReMobi kom tot stand in samenwerking met To Walk Again, de vzw die in 2003 opgericht werd door Marc Herremans, triatleet en winnaar van de Iron Man in 2006. Na zijn ernstig ongeval in 2002 kwam Marc in een rolstoel terecht. Hij wist echter vrij snel dat hij niet bij de pakken zou blijven zitten. Hij zou zo actief mogelijk blijven in de hoop weer uit die rolstoel te geraken. Dat werd tegelijk het motto van To Walk Again: er maximaal voor zorgen dat mensen met een fysieke beperking actief blijven sporten en bewegen met het oog op een minimaal gebruik of vermijden van die rolstoel.