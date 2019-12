Tiensesteenweg (N29) tussen Bunsbeek en Glabbeek wordt vernieuwd tussen 2022 en 2023 Kristien Bollen

13 december 2019

De plannen voor een grondige heraanleg van de Tiensesteenweg (N29) tussen Bunsbeek (kruispunt met Berkendreef) en Glabbeek (kruispunt met de Kasseiweg) lagen al even op tafel. Maar deze week werd er eindelijk een studiebureau aangesteld door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de gemeente Glabbeek dat nu van start zal gaan met het uitvoeringsdossier voor de rioleringswerken en de vernieuwing van het wegdek tussen 2022 en 2023.

“Deze werken omvatten de volledige vernieuwing van de riolering, de aanleg van een nieuw wegdek, nieuwe verhoogde fietspaden en nieuwe veiligere oversteekzones voor voetgangers en fietsers. In de plannen zijn er ook bijkomende verkeerseilanden in het midden van de weg voorzien aan beide kanten voor de kruispunten van de N29 met de Baekveldstraat/Baakstraat, Pamelenstraat/Pepinusfortstraat, Meenselbeekstraat, Craenenbroekstraat en ter hoogte van de voetbal Glabbeek. Deze verkeerseilanden zorgen op al deze locaties dat er veilige nieuwe oversteekzones voor voetgangers en fietsers komen voor de kruispunten. De Tiensesteenweg is een gewestweg waardoor deze werken 100% gefinancierd worden door de Vlaamse overheid. Aan de overzijde van de voetbal in Glabbeek gaat de gemeente tegen 2024 een nieuwe parking aanleggen die aansluit met de bestaande sporthalsite. Ter hoogte van deze nieuwe parking en de voetbal komt er een extra beveiligde oversteekzone” zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij)

“Ik ben enorm tevreden dat het Vlaams gewest eindelijk het concreet uitvoeringsdossier heeft opgestart. Ik stapte als ervaringsdeskundige in de politiek om vooral deze steenweg waar mijn eigen broer verongelukte veiliger te maken. De aanleg van de nieuwe steenweg zal gevaarlijk inhalen onmogelijk maken, de fietspaden geven de fietsers meer comfort en de nieuwe oversteekzones aan de verkeerseilanden zorgen dat voetgangers en fietsers veiliger zullen kunnen oversteken. De nieuwe fietspaden langs de N29 vormen bovendien een belangrijke schakel in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk dat zal aansluiten op ons nieuw lokaal fietsroutenetwerk” vertelt gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij).