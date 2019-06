Tien leerlingen studeren af in De Kleine Wereld in Kapellen Kristien Bollen

28 juni 2019

De zesdeklassers van de vrije basisschool De Kleine Wereld van Kapellen (Glabbeek) ontvingen hun getuigschrift basisonderwijs. De school liet dit niet onopgemerkt voorbijgaan en organiseerde een afscheidsfeestje voor Ayleen, Eline, Gitte, Joy, Lina, Lukas, Marit, Stan, Timo en Zara in de sfeervolle schooltuin in de Dorpsstraat in Kapellen.

Het diploma werd officieel overhandigd door directeur Martine Reniers en juffen Lindsey & Melissa, geflankeerd door het voltallige schoolteam. De school hoopt dat de meisjes en jongens een heel fijne tijd hebben gehad in de school en dat ze erin geslaagd zijn hen klaar te stomen voor het secundair.

De tranen vloeiden overvloedig, want de tien leerlingen verlaten nu hun schooltje, waar ze negen jaar van hun jonge leven doorbrachten.

Ook de kleuters van de derde kleuterklas van juf Elly, die in september de grote stap naar het eerste leerjaar zetten, werden “uitgezwaaid”.