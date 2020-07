Thermische camera’s controleren lichaamstemperatuur en checken of men al dan niet mondmasker draagt DDH

30 juli 2020

19u29 4 Glabbeek Nog maar enkele dagen geleden kondigde men in Glabbeek aan de intentie te hebben om thermische camera’s te installeren aan de openbare gebouwen, die de lichaamstemperatuur zouden meten en zouden controleren of mensen een mondmasker dragen. Nu al zijn ze besteld en geleverd.

De gemeente kocht deze week slimme thermische camera’s aan die vanaf 1 augustus worden ingezet. “Bij het binnengaan van het gemeentehuis, de gemeentelijke bibliotheek, OCMW, technische dienst, buitenschoolse kinderopvang, schoolgebouwen en het lokaal woonzorgcentrum Den Boomgaard wordt van iedereen de temperatuur gemeten. Deze slimme thermische camera’s zijn ook in staat om na te gaan of iedereen correct een mondmasker draagt. Ook voor publieke organisaties zoals onder andere de zomerterrassen van jeugdhuizen De Bunker en De Kloemp wordt deze preventieve controle ingevoerd”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Bedoeling is dat de gemeente meer controle krijgt over het juist implementeren van de maatregelen voorzien door de Veiligheidsraad. “Bezoekers ouder dan 12 jaar en personeelsleden die de gemeentelijke gebouwen, scholen, woonzorgcentrum Den Boomgaard en publieke locaties, zoals de zomerterrassen van jeugdhuizen De Bunker en De Kloem, betreden, moeten een mondmasker dragen, de handen desinfecteren bij aankomst en vertrek en de lichaamstemperatuur laten meten. Bij koorts of het niet (correct) dragen van een mondmasker, wordt de toegang geweigerd. Bij koorts wordt de betrokken persoon doorgestuurd naar de huisarts. Deze preventieve maatregelen zullen niet alleen de bezoekers van onze publieke ruimten een veiliger gevoel geven, maar ook het personeel ervan verzekeren dat geen van hun collega’s koorts hebben, wat een indicator kan zijn van een besmetting. Uiteraard is dit geen coronatest, maar enkel een preventieve maatregel om onze publieke locaties maximaal veilig te maken. Voor het woonzorgcentrum is dit een extra controle, zodat we maximaal onze ouderen en allerzwakste inwoners kunnen beschermen”, besluit Reekmans.