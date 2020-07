Thermische camera’s aan de ingang van openbare gebouwen moeten lichaamstemperatuur meten en controleren op het dragen van een mondmasker DDH

27 juli 2020

10u22 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek wil thermische camera’s plaatsen aan de ingang van publieke gebouwen om zo de lichaamstemperatuur van elke bezoeker te meten. De camera’s controleren ook of iedereen een mondmasker draagt.

De meetapparatuur heeft slechts een seconde nodig om de temperatuur van een persoon te detecteren en heeft een foutmarge van 0,5 °C correct. “De temperatuur wordt al gecontroleerd vanop een meter afstand en slaat automatisch alarm wanneer iemand koorts heeft. De ingebouwde software controleert ook of elke bezoeker een mondmasker draagt en wanneer er iets niet in orde is zullen de automatische deuren dicht blijven. De persoon met koorts kunnen we dan ook dadelijk doorsturen naar de huisarts. We onderzoeken momenteel de plaatsing ervan aan de ingang van het gemeentehuis en ons lokaal woonzorgcentrum maar ook aan andere gemeentelijke gebouwen”, legt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) uit die prioriteit wil geven aan de plaatsing van een camera aan het woonzorgcentrum. “Daar verblijven onze kwetsbaarste inwoners en dan lijkt het mij logisch daaraan voorrang te geven. De kostprijs van dergelijke camera’s varieert tussen de 1.500 en 2.000 euro. Dat is geen enorm hoge kostprijs om de veiligheid in de publieke gebouwen fors te kunnen verhogen”. Na de lopende marktbevraging zal het schepencollege bekijken op welke locaties ze, op kort termijn, een camera zullen plaatsen.