Tessa Nijs uit Attenrode wint ‘de stoel Glabbeek 2019’ Kristien Bollen

03 september 2019

Dieter Stockx uit Attenrode-Wever lanceerde op de Facebookgroep ’Ge zijt van Glabbeek als ge...” bij het begin van de zomervakantie een leuk initiatief: ‘De stoel Glabbeek’. Elke dag van de zomervakantie werd er om 20 uur een foto gepost van ‘de stoel’. Het doel was als snelste de locatie te vinden waar de stoel stond opgesteld en een bepaald item, dat gevraagd werd in de oproep, mee te brengen. Wie als eerste in de stoel zat met het juiste voorwerp, werd de dagwinnaar.

De winnaar kwam als volgende aan zet. Hij of zij engageerde zich om de dag nadien om 20 uur de stoel ergens op te stellen en hiervan een foto te posten in de Facebookgroep alsook de beschrijving van het mee te brengen voorwerp. Het spel duurde tot 31 augustus en wie het meeste aantal keer dagwinnaar werd, kreeg een verrassing van de gemeente. Tessa Nijs uit Attenrode werd de winnaar en kreeg tijdens Glabbeek Proeft uit handen van het gemeentebestuur de hoofdprijs met heel wat streekproducten.