Student Gerbe (20) presenteert zijn nieuwe foodtruck Vanessa Dekeyzer

22 september 2019

Gerbe Suttels (20) uit Glabbeek trekt rond met zijn gloednieuwe trailer van Touch Wijnen Catering. Deze student Sportmanagement aan de Thomas More Hogeschool hielp op vrije momenten en weekends al mee in de wijn-en cateringzaak van zijn ouders. Onder meer bij tv-producties ging hij mee op verplaatsing. “Ik was al langer met het idee bezig om een foodtruck te kopen en nu is het eindelijk zover. Ik kom bijvoorbeeld bij een huwelijk aan de kerk staan met prosecco of met pasta op een feest. De klant beslist. Voor het kookwerk kan ik rekenen op mijn ouders!” Meer info kan je bekomen op de Facebookpagina van Touch Wijnen-Catering, via mail naar info@touch-wijnen.be of op het nummer 0475/59.89.84.