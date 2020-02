Straatverlichting van Rode en Dries worden vervangen door energiezuiniger LED-lampen Kristien Bollen

05 februari 2020

De werken voor de vervanging van de straatlampen van de Rode en de Dries in Glabbeek gaan op 11 februari van start. Deze werken duren ongeveer 31 dagen. Nadien worden in 2020 ook nog de straatlampen van de Hoeledensesteenweg, Boeslinter, Schoolstraat, Vissenakensesteenweg, Bunsbeek-Dorp, en de Sint-Quirinusstraat in deelgemeente Bunsbeek vervangen. “Met deze investering in een nieuwe slimme straatverlichting doen we het verbruik en de CO² uitstoot met 25% dalen”, luidt het. Glabbeek is één van de eerste Vlaamse gemeenten die voor 2025 al zijn oude straatverlichting zal vernieuwen door een nieuwe, slimme en energiezuinigere straatverlichting met LED-lampen. De totale kostprijs van deze forse investering is ruim 500.000 euro. De gemeente financiert deze nieuwe straatverlichting voor 100% met nieuwe subsidies uit het toekomstfonds van Fluvius.