Stationsstraat krijgt nieuwe fietspaden Vanessa Dekeyzer

05 mei 2020

14u10 0 Glabbeek Er wordt een ontwerper aangesteld voor de aanleg van fietspaden aan beide zijden van de Stationsstraat tussen de gemeentelijke bibliotheek en Glabbeek centrum. In de Stationsstraat ligt er momenteel al een oud fietspad aan één zijde.

“Dit fietspad wordt volledig vernieuwd en ook aan de overzijde van de straat gaan we een nieuw fietspad aanleggen”, zegt gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraadscommissie Mobiliteit, Simon Vandermeulen (Dorpspartij).

De Stationsstraat is een drukke verbindingsweg tussen deelgemeente Kapellen en het centrum van Glabbeek. “Heel wat kinderen gebruiken dagdagelijks deze weg van en naar school”, weet Simon Vandermeulen. “Door hier nu langs beide zijden van de straat tussen de Grotestraat en het kruispunt aan de gemeentelijke bibliotheek nieuwe fietspaden aan te leggen, realiseren we een veel veiligere doorsteek.”

Ook de schoolomgevingen van Kapellen en Bunsbeek worden grondig aangepakt. De komende weken gaat de aanleg van nieuwe voetpaden in de Baekveldstraat al van start en aansluitend krijgt het tweede deel van de Schoolstraat nieuwe voetpaden. “Ook in de Dorpsstraat in Kapellen gaan we volgend jaar nieuwe voetpaden aanleggen”, aldus Simon. “Op de gemeenteraad van juli zullen we de ontwerpplannen en aanbesteding van de fietspaden in de Stationsstraat en voetpaden in de Schoolstraat goedkeuren, zodat de werken nog dit jaar van start zullen gaan.”

Meer over Baekveldstraat

Bunsbeek

Dorpspartij

Dorpsstraat

Glabbeek

Grotestraat

Kapellen

Mobiliteit