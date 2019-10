Sponsortocht De Duizendpoot levert mooi bedrag op voor de Zuster Jeanne Devos Foundation Vanessa Dekeyzer

23 oktober 2019

De kinderen van Vrije Basisschool De Duizendpoot in Bunsbeek gaan zich een heel schooljaar inzetten voor de Zuster Jeanne Devos Foundation. Na een bezoek van de zuster aan de school stond een sponsortocht op de agenda.

“Die heeft maar liefst 2.478 euro opgebracht”, zegt een trotse directeur Annemie Everaerts. “En we doen nog verder. Op 20 december organiseren de kinderen een kerstmarkt waar ze zelfgemaakte knutselwerkjes en Indische gerechten zullen verkopen. Vanaf 15 uur staan ze paraat. De kans is groot dat Jeanne Devos langskomt. Iedereen is van harte welkom.”