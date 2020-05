Speelbos in Zuurbemde op komst



Kristien Bollen

17 mei 2020

11u54 0 Glabbeek De gemeenteraad van 14 mei keurde de aankoop goed van bijna 2 hectare bos. Het gemeentebestuur gaat hier een avontuurlijk speelbos inrichten in Zuurbemde aan de overzijde van het voetbalplein van Glabbeek.

“In dit avontuurlijk speelbos zullen kinderen midden in onze prachtige natuur ongeremd en vooral veilig kunnen ravotten. We gaan hier enkel speeltuigen in duurzame houtsoorten voorzien, maar ook onder andere een wilgenhut, een reuzemikado, … En er zal niet alleen kunnen gespeeld worden met kant-en-klare speeltuigen, maar ook met alles wat de natuur te bieden heeft: boomstammen, takken, bladeren, stokken, eikels, grond. Wij gingen hiervoor op onderzoek in andere gemeenten die eerder al een speelbos realiseerden en dan merk je pas hoe goed kinderen zich in zo’n natuurlijke omgeving voelen en met wat een vanzelfsprekendheid ze aan de slag gaan. En we voorzien ruime inspraak van onze allerjongste inwonertjes via de kindergemeenteraad en jeugdraad.” zegt voorzitter van de jeugdraad Fien Goemans (Dorpspartij).

“Nadat het gemeentebestuur eerder al het dossier opstartte voor de aankoop van het bos, bereikten we intussen een akkoord met de eigenaar en op de gemeenteraad van 14 mei 2020 werd de aankoop van 1 ha 82 a en 70 ca bos voor 36.500 euro goedgekeurd. Samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland zijn we intussen bezig met de subsidieaanvraag, de opmaak van het ontwerpplan, het organiseren van overlegmomenten met de kindergemeenteraad en advies over de inrichting van de speelzone” reageert jeugdschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).