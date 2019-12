Spar verdeelt ruim 1.670 euro onder lokale verenigingen Kristien Bollen

12 december 2019

10u26 0

De Spar Glabbeek reikte ruim 1.670 euro uit aan lokale verenigingen. Die centen werden ingezameld tijdens de verenigingenactie van Spar Glabbeek de voorbije weken. “Bij aankoop van 20 euro kregen de klanten in onze winkel een jeton, ter waarde van 0,20 euro, die ze in één van de urnes van de 15 deelnemende verenigingen konden steken” vertellen zaakvoerders Laura Troonen en Tom Wens. Glabbeek Fietst tegen Kanker kreeg het hoogste bedrag van 285 euro. Maar ook de andere deelnemende verenigingen KLJ, Dansdroom, Speranza, Sint-Jorishoeve, Multimove, Crescendo, Sporting Heide Linter, JH De Peulschil, oudercomité Kapellen, WTC De Glabbetrappers, KVLV, voetbal Glabbeek en Samana kregen allen een mooi bedrag van Spar. Tijdens de uitreiking van de cheques op woensdag 11 december in de Sparwinkel loofde burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) het initiatief van de lokale supermarkt in Glabbeek.