Serviceflatcomplex staat klaar om veldhospitaal in onder te brengen Vanessa Dekeyzer

02 april 2020

18u15 0 Glabbeek Na overleg met het ziekenhuis van Tienen heeft Glabbeek het serviceflatgebouw langs de Dries in Glabbeek klaargestoomd als veldhospitaal. “Het zou wel eens sneller nodig kunnen zijn dan men denkt”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

De hogere overheid heeft lokale besturen gevraagd om locaties voor veldhospitalen aan te brengen, die zouden ingezet worden op het moment dat de ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet meer aankunnen. “Wij zetten na overleg met het ziekenhuis van Tienen het serviceflatgebouw langs de Dries in Glabbeek met 28 aparte assistentiewoningen ,voorzien van alle sanitair en voorzieningen, nu in tweede lijn klaar als veldhospitaal. Door een rechtszaak tussen de aannemer en de exploitant staan deze serviceflats al geruime tijd leeg, maar gaat de aannemer in op mijn vraag om deze tijdelijk ter beschikking te stellen als veldhospitaal voor het ziekenhuis van Tienen als dit de komende periode nodig zou zijn.”

Meer over Tienen

Glabbeek