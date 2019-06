Schepen Tom Struys exposeert voor het eerst vdt

07 juni 2019

19u35 2 Glabbeek Op initiatief van cultuurschepen Tom Struys (Dorpspartij) organiseert de gemeente Glabbeek dit weekend een regionale kunstexpositie ‘kunst in de kerk’ in het unieke kader van de kerk van Attenrode. De nieuwe cultuurschepen is niet alleen professioneel schilder, maar in zijn vrije tijd ook zelf actief in de schilderkunst.

Dat bracht hem op het idee voor een nieuw kunstenaarsproject waarbij zowel bekendere als minder bekende kunstenaars uit de regio de kans krijgen om hun werk te exposeren zodat iedereen eens kan kennis maken met hun talenten. Ook de locatie is niet toevallig gekozen, want door zijn tweelingbroer, die priester is, heeft hij een bijzondere band met de kerk.

Maar liefst 30 bekende en minder bekende lokale en regionale kunstenaars stellen samen met de schepen tentoon. Zo kan je de werken komen bewonderen van negentien schilderkunstenaars, vier fotografen, twee handwerkkunstenaars, drie beeldende kunstenaars en twee kunstenaars die werken met keramiek. De bekende Pim Smit uit Wommersom en Glabbeeks talent Oswald Kuyken, Luc De Blick en Frederik Vaes zijn alvast van de partij.