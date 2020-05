SamenGROEN vraagt om speelstraten te stimuleren voor vakantie in eigen dorp Kristien Bollen

25 mei 2020

12u59 1 Glabbeek Een speelstraat is een straat die afgesloten wordt voor doorgaand verkeer, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om op straat te spelen. Kinderen hebben hierbij voorrang op het verkeer. Momenteel moeten bewoners zich groeperen en tijdig hun aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Er is keuze uit enkele vaste formules. SamenGROEN vraagt hiervoor enkele aanpassingen en versoepelingen voor de zomervakantie.

“Nu de corona-crisis reizen naar het buitenland onzeker maakt en veel mensen er wellicht voor zullen kiezen om de zomervakantie in eigen land of dorp door te brengen, moeten we als gemeente alles in gereedheid brengen om vakantie in eigen dorp mogelijk te maken. Daarmee kunnen we ook onze noodlijdende handel en horeca een doorstart te geven. De speelstraat kan hierbij een oplossing bieden”, zegt Hilde Vanbrabant.

Vereenvoudigde aanvraag

SamenGROEN heeft het college van burgemeester en schepenen gevraagd om te werken met een flexibelere inschrijvingsdatum, formules met langere of kortere duurtijd en met minder administratieve last voor de aanvragers en de mogelijkheid te onderzoeken om van de speelstraat een echte vakantiestraat te maken door een vrijetijdsaanbod op het vlak van cultuur, sport en spel tot in onze speelstraten te brengen.

“We stelden ook voor dat de gemeente zelf enkele straten aanduidt, gespreid over de gemeente en hierover in overleg gaat met de buurtbewoners” zegt Kris Lentacker. “Dit kan ook andere inwoners motiveren om zelf een aanvraag in te dienen voor hun straat.”

Met respect voor de maatregelen

Het zal deze zomer meer dan ooit belangrijk zijn een aangename speelzone voor onze kinderen te voorzien maar ook een ontmoetingsplek voor gezinnen en buurtbewoners, uiteraard met respect voor de maatregelen. “We geloven dat het stimuleren van speelstraten alvast een nuttige invulling kan geven aan onze ‘vakantie in eigen dorp’”, besluit Lentacker.

Meer info over speelstraten in onze gemeente vind je op deze pagina van het evenementenloket.