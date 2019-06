SamenGROEN is het niets eens met aanvraag uitbreiding varkensbedrijf Zuurbemde vdt

21 juni 2019

07u33 3

SamenGROEN vindt de uitbreiding van het varkensbedrijf in Zuurbemde geen goed idee, omdat volgens de oppositiepartij ‘de ruimtelijke draagkracht overschreden wordt’. “Met de geplande nieuwbouw wordt het varkensbedrijf immers 3.822 vierkante meter groter en dat is een pak meer dan de 800 vierkante meter waar de meerderheid het over heeft in een bericht dat werd verspreid via verschillende kanalen”, klinkt het.

SamenGROEN wijst er ook op dat de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) verdeeld was in haar advies over de goedkeuring van dit planologisch attest. “Het is de vierde keer dat dit planologisch attest wordt aangevraagd op tien jaar tijd. Naast adviezen van het Agentschap Natuur en Bos en het departement Landbouw en Visserij, was er een negatief advies van de provincie.”

“De impact op de leefomgeving en wat ruimtelijk aanvaardbaar is, moet grondig afgewogen worden”, zegt Kris Lentacker, gemeenteraadslid SamenGROEN. “Ernaast staat er immers nog een varkensbedrijf met ongeveer evenveel varkens. We willen landbouw zeker een kans geven in onze gemeente, maar een uitbreiding van die omvang op deze locatie is niet te verantwoorden.”

Tot slot stelt Lentacker dat een aanvraag tot omgevingsvergunning (red. bouwvergunning) er zeker nog niet is. “Hiervoor moet eerst de beroepstermijn van 30 dagen gerespecteerd worden waarin de deputatie of het departement omgeving nog kunnen reageren op de aflevering van het planologisch attest.”