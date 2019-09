Ruim 300 deelnemers voor Glabbeek Proeft



01 september 2019

Tijdens Glabbeek Proeft zaterdagavond in speelboerderij RAVOT stond het Belgisch wit-blauw rundvlees in de kijker. “De voorbije jaren stond vooral ons lekker fruit centraal tijdens Glabbeek Proeft, maar omdat Glabbeek naast een fruitgemeente ook nog een echte landbouwgemeente is stond dit jaar het kwaliteitsvol wit-blauw rundvlees in de kijker”, aldus schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij).

Ruim 300 inwoners namen deel aan een wandeling en kwamen daarna proeven van de barbecue met wit-blauw rundvlees, heel wat proevertjes van lokale lekkernijen en countrymuziek. “We blijven met onze talrijke gemeentelijke organisaties vooral onze lekkere lokale voedingsproducten in de kijker zetten”, aldus schepen Hendrickx.