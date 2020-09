Rioleringswerken opgestart in Attenrode: “Grootste deel van de kosten wordt betaald met subsidies” DDH

07 september 2020

12u55 1 Glabbeek De rioleringswerken in de Glabbeekse deelgemeente Attenrode zijn recent opgestart. Daarbij legt Aquafin een collector aan en wordt het wegdek van een gedeelte van de Torenstraat vernieuwd. De totale kostprijs bedraagt 1,4 miljoen euro, maar het grootste deel wordt bekostigd met subsidies.

“Het gemeentelijk aandeel in deze werken bedraagt 84.170,04 euro, de overige 1.330.815,79 euro wordt gefinancierd met Vlaamse subsidies. Via 9 collectoren wordt het afvalwater van alle deelgemeenten naar 2 rioolwaterzuiveringsinstallaties gebracht. Intussen gingen de werken van de 7de collector van start in Attenrode. Op de zolder van het kasteel van Attenrode konden we ook meerdere originele kaarten van de aanleg van de oorspronkelijke Meenselbeek vinden uit 1925, 1932 en 1938. Op deze kaarten ontdekten we het oorspronkelijk tracé van de Meenselbeek die loopt via Meensel, Attenrode, Glabbeek en Bunsbeek. Deze kaarten hebben niet alleen een hoge erfgoedwaarde, maar geven ons ook een beter beeld van het tracé van het oude beken”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Door de aanleg van gescheiden riolering worden er nu ingebuisde collectoren aangelegd waardoor deze beken, zoals de Meenselbeek, in de toekomst geen geurhinder meer veroorzaken omdat het afvalwater en regenwater voortaan beter gescheiden wordt. “We zorgen er tegelijk voor dat we bij zware regelval geen wateroverlast meer zullen krijgen in de Torenstraat.In de beken zal er in de toekomst dus veel helderder en onvervuild water stromen en bij de eerste zware regenval zal de straat niet meer onder water komen te staan”, besluit de burgemeester.

