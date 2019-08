Rioleringswerken collector Meenselbeek fase 2 in deelgemeente Attenrode gaan begin volgend jaar van start Kristien Bollen

14 augustus 2019

Het college van burgemeester en schepenen van Glabbeek keurde deze week het aanbestedingsdossier goed van de Aquafin-rioleringswerken voor de aanleg van de collector Meenselbeek fase 2.

“De werken gaan van start begin volgend jaar en omvatten de aanleg van de collector en de vernieuwing van het wegdek van een gedeelte van de Torenstraat in deelgemeente Attenrode. De totale kostprijs van de aanleg van deze collector en de vernieuwing van het volledige wegdek van de Torenstraat tussen de kruispunten met de Doelaagstraat en Attenrodestraat bedraagt in totaal 1.414.985,83 euro. Het gemeentelijk aandeel in deze werken bedraagt slechts 84.170,04 euro en het grootste deel van de som (1.330.815,79 euro) wordt integraal gefinancieerd met Vlaamse subsidies” zegt schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij)