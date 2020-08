Riolerings- en wegenwerken Walmersumstraat en aanleg nieuwe buffergracht in Bunsbeek gaan half september van start Kristien Bollen

29 augustus 2020

16u39 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek gaat het eerst deel van de Walmersumstraat in deelgemeente Bunsbeek volledig vernieuwen. Fase 1 van deze werken omvat in samenwerking met Aquafin en de Watergroep de volledige vernieuwing van de riolering, drinkwaterleidingen en het wegdek van de Walmersumstraat tussen de kruispunten met de Pamelenstraat en de Baakstraat.

“Op 17 augustus gingen al de voorbereidende werken en het archeologisch onderzoek van start en vanaf half september starten de wegenwerken die ongeveer een 10-tal maanden zullen duren. Met deze werken vernieuwen we de riolering in de straat tot een nieuw gescheiden rioleringsnet en leggen we ook een nieuwe buffergracht (voor regenwater) aan die zal aansluiten op een oude zijtak van de Velpe om eerdere problemen van wateroverlast in de Pamelenstraat structureel te kunnen oplossen. Deze nieuwe buffergracht zal vermijden dat de Velpe bij zware regenval ontlast wordt waardoor we in de toekomst bij zware regenval definitief kunnen vermijden dat een deel van de Pamelenstraat onder water komt te staan” zegt eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).