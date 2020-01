Remi Vangoidsenoven ontvangt ‘De Pluim’ Kristien Bollen

27 januari 2020

19u07 0

Op de CD&V Nieuwjaarsreceptie werd het vierde jaar op rij, een pluim aan een inwoner van Glabbeek die zich op een bijzondere manier verdienstelijk maakt voor de gemeenschap, uitgereikt.

Dat jaar gaat “De Pluim” naar Remi Vangoidsenoven als verdienstelijke persoon. Reeds vanaf zijn jeugdjaren stond Remi als vrijwilliger klaar om zowel bij de scouts als bij de KLJ een bestuursfunctie waar te nemen. Tijdens zijn ganse loopbaan als logopedist in het buitengewoon onderwijs, kwam Remi op voor de zwakkeren en de minderbegaafden. Daarnaast maakte Remi tijd om tijdens de zomervakantie gratis te gaan werken in Wallonië bij een landbouwer, die zijn arm verloren was. Vrijwillig plaatste hij sanitair in Roemenië, was hij gastgezin voor jeugduitwisselingen met Polen en werkte hij mee aan de 11.11.11-actie. Met zijn mondharmonica brengt hij regelmatig animatie voor kinderen en volwassenen. Vele jaren is Remi, als voorzitter van de Bunsbeekse Ontspanningskring, de stuwende kracht in verband met de organisatie van het jaarlijks toneel. Als medebeheerder van het Parochiecentrum en eveneens als actief bestuurslid van Okra Trefpunt, draagt Remi zijn steentje bij tot het groeien en bloeien van talrijke actieve verenigingen. Een ellenlange lijst vrijwilligerswerk ligt aan de basis van de uitreiking van deze Pluim.