Recreatieve kaart gratis beschikbaar om te wandelen, fietsen en te joggen DDH

13 april 2020

20u21 2 Glabbeek De gemeente Glabbeek ontwikkelde een recreatieve kaart met heel wat ontspannende routes voor wandelaars, fietsers en joggers doorheen de natuur van fruitgemeente Glabbeek.

De gemeente stelt de recreatieve kaart gratis ter beschikking. “Omdat de gemeentelijke activiteiten ‘Glabbeek Wandelt’ en ‘Glabbeek Bloesemt’ door de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan en heel wat inwoners zich netjes aan de regels houden maar vaak zonder enige ontspanning thuis zitten, stellen we onze recreatieve kaarten gratis ter beschikking van alle inwoners. Glabbeek heeft veel prachtige trage wegen door velden, bossen en fruitplantages en meerdere recreatieve wegen doorheen onze prachtige natuur. Die werden allemaal uitgestippeld op deze recreatieve kaart”, vertelt schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij).

De wandelingen kwamen tot stand i.s.m. de lokale verenigingen en “Natuurpunt Glabbeek” terwijl de loopomlopen gerealiseerd werden samen met “Sport Vlaanderen” en de provincie. “ Tijdens deze coronacrisis zetten we deze kaart nu graag in de kijker om mensen die netjes thuis blijven voldoende ontspanningsmogelijkheden in onze prachtige natuur te geven”, gaat de schepen verder.

Elke inwoner kan de recreatieve kaart online downloaden via de website en de Facebookpagina van de gemeente of kan een exemplaar ontvangen per post maar dan moet je wel een mail sturen naar wouter.heeren@glabbeek.be.

Burgemeester Peter Reekmans wijst er ook op dat het natuurreservaat “De Paddepoel” in Bunsbeek open blijft en nog bij veel inwoners onbekend terrein is. “Het natuurreservaat ‘De Paddepoel’ is gelegen in de Velpevallei langs de Velp, tussen de dorpskernen van Bunsbeek en Wever, de Dalemse molen in Vissenaken en de Rotelmolen van Pamelen. Ook hier kan je bewegwijzerde wandelingen maken langs bossen, natte weiden en poelen en dat in een 76 hectare groot natuurgebied. Ook in de Velpevallei in deelgemeente Zuurbemde realiseerde de gemeente pas samen met het ‘Vlaams Agenschap Natuur en Bos’ een prachtig nieuw wandelnetwerk door meerdere trage wegen te verleggen. Ook dit is nog te vaak onbekend terrein en daarom promoten we nu onze tientallen nuttige trage wegen waardoor mensen kunnen ontspannen in de natuur “, gaat de burgervader verder.

Je kan kiezen uit wandelingen van 3,2 km (groene wandeling) en 10 km (blauwe wandeling). “Geniet deze dagen van onze prachtige natuur maar houd wel voldoende afstand als je andere mensen tegen komt!”, besluit de schepen.