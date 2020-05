Radio Glabbeek gaat live Kristien Bollen

17 mei 2020

Ronald Ausloos uit Attenrode-Wever gaat zaterdag 23 mei tussen 18 en 20 uur met radio Fragiles uitzenden via livestreaming op Facebook. Met dit initiatief “Radio Glabbeek” kunnen inwoners verzoeknummers aanvragen voor hun dierbaren die ze missen, de luisterraars krijgen nieuws uit het dorp en om 19u uur is er een live interview met de burgemeester. Meer informatie volgt de komende dagen via Facebook!