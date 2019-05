Radio 2 te gast in het supportersdorp vdt

31 mei 2019

13u29 6

Tijdens het lange Hemelvaartweekend organiseert Radio 2 de eerste editie van Straat Préféré, het grootste burenfeest van ‘t land. Op zaterdag 1 juni tussen 10 en 17 uur komt Radio 2 naar Glabbeek. “In ons supportersdorp aan het gemeentehuis in de Grotestraat willen we zoveel mogelijk inwoners en buren verzamelen om te komen supporteren voor de 1000 km tegen Kanker die passeert in Glabbeek”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

In de voormiddag passeren er vijf pelotons tussen 10.30 uur en 11.35 uur en in in de namiddag nog eens vier tussen 15.25 uur en 16.25 uur. “In het supportersdorp voorzien we eet- en drankstandjes voor de volwassenen en een springkasteel en speelgelegenheid voor kinderen”, besluit Reekmans.