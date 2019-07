Processie en tractorwijding tijdens kermisweek in Attenrode vdt

23 juli 2019

11u09 4 Glabbeek Zes jaar geleden nam de kerkfabriek van Attenrode het initiatief om de processie in hun parochie nieuw leven in te blazen op de laatste zaterdag van juli. Het kermiscomité ondersteunt deze mooie geloofstraditie. Ook dit jaar gaat komende zaterdagavond, 27 juli, in Attenrode de processie uit.

Na de eucharistieviering van 17 uur, waarin priester Luc Thiry zal voorgaan, start de stoet van gelovigen aan de Sint-Andreaskerk. Van daar trekken ze met het beeld van de patroonheilige Sint-Andreas, zijn relikwie en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw naar het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima op de hoek van de Doelaagstraat met de Kwadeplasstraat. Aan het kapelletje wordt er halt gehouden, gebeden en gezongen. Diaken Freddy De Baets draagt de geconsacreerde hostie (Heilig Sacrament) in een monstrans door de straten van het dorp. De koninklijke harmonie Crescendo zorgt voor de muzikale begeleiding.

De inwoners van Attenrode wordt gevraagd om een Maria- of Jezusbeeld aan hun woning te plaatsen en kinderen, jongeren en volwassenen worden uitgenodigd om eerbiedig mee te gaan in de processie. Wie wil deelnemen, kan zich aanmelden bij Jona Vangroenendael op het nummer 0479/97.32.61.

Sinds 2017 wordt er in Attenrode ook een tractorwijding gehouden. De oldtimermeeting is gepland op zondag om 13 uur, gevolgd door de tractorwijding met rondrit van ongeveer 13 kilometer om 14 uur. Trekkers en hun bestuurders zijn welkom aan de kerk in de Doelaagstraat vanaf 13 uur. De wijding gebeurt door priester Luc Thiry en start omstreeks 15.30 uur.