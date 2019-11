Prins Seppe I is de nieuwe prins carnaval van Glabbeek Vanessa Dekeyzer

24 november 2019

08u57 0 Glabbeek Tijdens het carnavalsbal van CV De Gildegarde afgelopen zaterdag in Hangaar 44 Glabbeek werd de nieuwe prins carnaval van Glabbeek door burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aangesteld. Prins Seppe I volgt de uittredende prins Kevin I en prinses Sabrina I op.

Ook de nieuwe carnavalswagen van de Gildegarde werd gedoopt door schepenen Hilde Holsbeeks en Hans Hendrickx (Dorpspartij) die het meter- en peterschap van de nieuwe prachtige carnavalswagen kregen. En cultuurschepen Tom Struys (Dorpspartij) werd door CV De Gildegarde aangesteld als nieuw ere-lid van de vereniging.

“De carnavalsvereniging CV Gildegarde Glabbeek werd in 2017 opgericht en is de eerste carnavalsgroep in onze gemeente. De gemeente Glabbeek is blij dat we intussen al bijna drie jaar het feestplezier van carnaval naar ons klein dorp kunnen halen. Ik wens de nieuwe prins van Glabbeek een leuk carnavalsjaar toe”, aldus schepen Hendrickx.