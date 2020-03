Premie voor plexischermen aan winkelkassa’s en steunpremie voor middenstanders

17u22 0 Glabbeek De gemeente plaatste plexischermen in de apotheken om de medewerkers te beschermen. Zij vallen namelijk onder de eerstelijnszorg en krijgen bovendien heel wat zieke mensen over de vloer.

“Omdat het operationeel voor de gemeentediensten niet mogelijk is om elke handelszaak in de gemeente die momenteel open mag blijven, heel snel te voorzien van afschermmaatregelen met plexischermen, doe ik een oproep naar alle uitbaters van die zaken om zo’n scherm te laten plaatsen door een lokale middenstander. De gemeente geeft hiervoor een premie van maximaal 300 euro”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Wie komt hiervoor in aanmerking? De lokale supermarkt, de beenhouwer, de bakker, de frituur, de dierenvoedingszaak, de nachtwinkel, de tankstationshop en de drankenhandel. “Elke winkel die in aanmerking komt, brengen we op de hoogte en zij dienen ons nadien enkel de factuur te bezorgen. Wij nemen dit initiatief om onze middenstanders en hun personeel te beschermen, maar ook hun klanten. En het schepencollege gaat binnen de mogelijkheden van de begroting de modaliteiten uitwerken om een budget vrij te maken om getroffen middenstanders een extra gemeentelijke steunpremie te kunnen toekennen. Alle informatie hierover wordt binnenkort aan onze lokale middenstanders bezorgd.”