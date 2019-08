Politiecontroles op parkeren en snelheid in schoolomgevingen Vanessa Dekeyzer

31 augustus 2019

14u12 0

Bij de start van het nieuwe schooljaar vraagt de gemeente aandacht voor de verkeersregels die van toepassing zijn in de drie schoolomgevingen in Glabbeek. “De politie zal strenge controles doen op parkeren en op snelheid in alle straten van en naar de drie scholen in onze gemeente”, kondigt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aan.

Parkeren op voetpaden, op zebrapaden, op de busparking en in zones waar het niet toegelaten is, zullen onmiddellijk zonder waarschuwing beboet worden. “Ook het autoluwe schooldomein voor de gemeenteschool in Glabbeek kan niet gebruikt worden om kinderen te brengen of op te halen voor de school en voor de buitenschoolse kinderopvan. Dit staat met zeer duidelijke verkeersborden aangeduid. Alle ouders kunnen de publieke parking aan zaal Glazuur gebruiken”, besluit Reekmans.