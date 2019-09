Politie zoekt al week eigenaar van kunstgebit, eigenaar nog steeds spoorloos Kristien Bollen

04 september 2019

17u06 2

De politie Hageland plaatste net een week geleden wel een opmerkelijk opsporingsbericht op hun Facebookpagina. “Vals gebit zoekt eigenaar” staat er te lezen mét een bijhorende foto van het item in het bericht van een week geleden. Het kunstgebit werd gevonden op de Kasseiweg in Glabbeek. De rechtmatige eigenaar kan zijn of haar eigendom kosteloos komen ophalen in het wijkkantoor van Glabbeek, wat helaas tot nu toe dus niet gebeurde.

Het bericht van de Facebookpagina van de politiezone werd intussen bijna honderd maal gedeeld, maar tot nu toe daagde de eigenaar nog steeds niet op. Te veel schaamte of heeft die het verlies nog niet opgemerkt ? Blijkbaar lukt alles in het leven dus ook zonder een volledig gebit.